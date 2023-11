Mato Grosso do Sul brilha no judô paralímpico e conquista 13 medalhas

A equipe do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas") conquistou 13 medalhas no Grand Prix e na Copa Loterias Caixa de judô paralímpico, ambas realizadas em São Paulo (SP) na segunda-feira (13).

A delegação sul-mato-grossense, formada por 14 atletas e três membros da comissão técnica, contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

No Grand Prix, equivalente ao campeonato brasileiro da modalidade, o Ismac conquistou oito medalhas (dois ouros, cinco pratas e um bronze). O desempenho colocou a instituição no segundo lugar geral.

Já na Copa Loterias Caixa, voltada a iniciantes, o Ismac conquistou cinco medalhas (três ouros, uma prata e um bronze). A equipe ficou na terceira colocação geral.

A técnica da equipe, Anne Talitha Silva, comemorou o resultado. "Foi um resultado muito significativo para a instituição e para nosso estado. Teve muito valor, porque a gente se empenhou bastante, se dedicou, treinou muito. Foi a coroação de todo um trabalho diário que realizamos. É um grupo muito forte, que se empenha muito, o que torna ainda mais prazerosa essa conquista".

Ela destacou ainda a importância da realização simultânea do Grand Prix e da Copa no CT Paralímpico. "As duas competições acontecendo juntas foi uma experiência muito positiva, porque conseguimos mesclar atletas que estão iniciando com os que já estão hoje em alto nível. Então, foi algo muito inspirador principalmente para os mais novos e uma oportunidade que os mais experientes tiveram de contribuir para o desenvolvimento da próxima geração".

Os medalhistas sul-mato-grossenses no Grand Prix e Copa Loterias Caixa de judô paralímpico são:

Grand Prix

Benilce Araújo (-57 kg classe J1) - ouro

Jorge Nakashita (- 60 kg J1) - ouro

Hellen Machado (-57 kg J2) - prata

Kelly Victorio (-70 kg J2) - prata

Gabriel Rodrigues (-60 kg J1) - prata

Nathan Reliquias (-73 kg J1) - prata

Rafael Martins (-60 kg J2) - prata

Luzia Lustosa (-70 kg J1) - bronze

Copa Loterias Caixa

Carlos Eduardo Campos (-38 kg J2 – sub-13) - ouro

Liliane Souza (+70 kg J1 – sênior) - ouro

Felipe Alves (-73 kg J2 – sênior) - ouro

Lara Amaral (- 48 kg J1 – sub-15) - prata

Fladmir Matos (-73 kg J2 – sênior) - bronze

*Com informações da Fundesporte