Mato Grosso do Sul brilha no Kart com pilotos mirim e cadete

Pilotos sul-mato-grossenses conquistaram importantes resultados no 47º Campeonato Catarinense de Kart, disputado em Lages, no último sábado (2).

Na categoria mirim, Fábio Bianchi Fernandes, o Fabinho, de 8 anos, ficou com o vice-campeonato. O jovem piloto, que tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), foi o terceiro colocado na tomada de tempo. Nas baterias classificatórias, ficou em terceiro e sétimo lugares. Na final, largando da quarta posição, Fabinho fez uma corrida emocionante e conquistou o vice-campeonato.

Outro destaque

Outro piloto sul-mato-grossense que se destacou no Campeonato Catarinense foi Pedro Perondi, de 11 anos. O campo-grandense conquistou o título da categoria cadete (de 9 a 11 anos). Pedro compete pela equipe Tyson Racing, de Santa Catarina, e vem se destacando nas competições nacionais.

Preparação

Cristian Perondi, pai de Pedro, contou sobre a preparação do filho para o campeonato. “Foram dias de treinos e preparação. Ele e o Fabinho estavam sempre muito rápidos, se adaptaram bem à pista e o resultado veio na corrida final. Tanto a Mirim quanto a Cadete, são categorias muito disputadas”, disse.

Próximos desafios

Fabinho já está com os olhos voltados para as próximas competições. Fabinho disputará a categoria cadete no próximo ano, além da categoria mini 2 tempos.

*Com informações da Fundesporte