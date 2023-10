Mato Grosso do Sul conquista 11 medalhas e dois troféus nos Jogos Universitários Brasileiros

Mato Grosso do Sul terminou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2023 com 11 medalhas e dois troféus. A 71ª edição da competição universitária da América Latina aconteceu em Joinville (SC), entre 8 e 22 de outubro.

Wrestling é destaque

Os esportes de luta foram os principais responsáveis pelo sucesso sul-mato-grossense. Pelo terceiro ano consecutivo, o wrestling (luta olímpica) sul-mato-grossense foi a principal sensação. Os quatro atletas que representaram o estado alcançaram o lugar mais alto do pódio.

Karatê e judô também se destacam

No karatê, a equipe sul-mato-grossense conquistou três medalhas e o troféu de terceiro lugar na classificação geral masculina. Já o judô teve acadêmicos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) como medalhistas nos JUBs Joinville.

Resultados demonstram investimento no esporte universitário

“São conquistas que dão orgulho e não são apenas reflexo do talento e dedicação de nossos jovens esportistas, mas também de um comprometimento contínuo com o desenvolvimento do esporte universitário em nosso estado. Estes resultados demonstram que estamos no caminho certo e que o investimento em infraestrutura esportiva, treinamento de atletas e programas de incentivo tem gerado frutos”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Confira as medalhas e troféus conquistados por Mato Grosso do Sul

11 medalhas: 5 ouros, 3 pratas e 3 bronzes

2 troféus: 1 ouro e 1 bronze

OURO

Amanda Lima Leal – estilo livre feminino, categoria - 62 kg (wrestling) – Estácio CG

Assíria Daniela Maurício da Silva – estilo livre feminino, categoria -53 kg (wrestling) – Estácio CG

Paulo André Gonçalves da Silva – estilo livre masculino, categoria -74 kg (wrestling) – Estácio CG

Pedro Samuel Gonçalves da Silva – estilo livre masculino, categoria -86 kg (wrestling) – Estácio CG

Rodrigo Nonato Lima Braz – estilo kata (karatê) – UFMS

Troféu – wrestling feminino geral – Estácio CG

PRATA

Guilherme Chinem Alexandre Alves e Lívia de Souza Lima – dupla mista (tênis de mesa) – Unigran Capital

Erick Kenji Medrado Taira – estilo kumite, categoria +84 kg (karatê) – UFMS

Vitória Siqueira Andrade – categoria meio-médio -63 kg (judô) – UCDB

BRONZE

Lívia de Souza Lima – disputa individual feminina (tênis de mesa) – Unigran Capital

José Marco Pereira Leite Demarco – categoria meio-médio -81 kg (judô) – UCDB

Letícia Mendez – estilo kumite, categoria -55 kg (karatê) – Unigran Capital

Troféu – karatê masculino geral – UFMS