Mato Grosso do Sul conquista 13 medalhas no Brasileiro de Xadrez Escolar

Mato Grosso do Sul conquistou 13 medalhas no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, realizado em Belo Horizonte (MG). O estado terminou a competição com um troféu de campeão e 12 medalhas.

O principal destaque da delegação sul-mato-grossense foi Erik Shikasho, que faturou o ouro na categoria sub-16. O campo-grandense teve quatro vitórias e dois empates.

Jamilly Cortez também se destacou, alcançando a prata na classe sub-14.

Ao todo, 37 enxadristas de Mato Grosso do Sul participaram da competição, representando os municípios de Campo Grande, Deodápolis, Jardim, Maracaju e Três Lagoas.

Grande parte dos atletas da delegação sul-mato-grossense integra o Prodesc, programa do Governo de Mato Grosso do Sul que oferece treinamento esportivo no contraturno das aulas em escolas da Rede Estadual de Ensino.

O técnico Matheus Garcett comemorou o desempenho da equipe sul-mato-grossense. “O campeonato reuniu atletas de todas as regiões do país e o interessante é que Mato Grosso do Sul tem se tornado um grande polo do xadrez, principalmente na categoria de base. No ano passado, tivemos dois vices e agora voltamos com um título e um vice, uma conquista muito grande”, disse Garcett.

O professor Marcelo da Silva, coordenador do xadrez no Prodesc, também destacou a performance dos atletas.“Pela primeira vez na história do Prodesc, conseguimos levar uma delegação com atletas do programa, com cinco municípios representantes. Foi maravilhoso, pois as crianças estavam muito ansiosas com a viagem e a competição, uma vez que foi a primeira vez de muitos. As expectativas eram grandes e voltamos com bastante pódios de uma competição de alto nível”, salientou Silva.