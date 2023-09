Mato Grosso do Sul conquista 14 troféus no Pan-Americano de Xadrez Escolar

Mato Grosso do Sul foi destaque no Campeonato Pan-Americano de Xadrez Escolar, realizado em Maceió (AL), entre os dias 12 e 17 de setembro. Os atletas sul-mato-grossenses conquistaram 14 troféus, sendo cinco de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

Anastácio e Três Lagoas

Os atletas sul-mato-grossenses representam os municípios de Anastácio e Três Lagoas. Eles fazem parte do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) junto à SED (Secretaria de Estado de Educação).

Arthur Neres de Souza

O destaque da delegação sul-mato-grossense foi Arthur Neres de Souza, de Três Lagoas. O estudante de 14 anos conquistou três medalhas de ouro, sendo uma no ritmo blitz, uma no ritmo rápido e uma no ritmo clássico, na categoria sub-16.

Outros resultados

Além de Arthur Neres de Souza, outros atletas sul-mato-grossenses também conquistaram medalhas no Pan-Americano de Xadrez Escolar. Confira os resultados:

Sophia Eduarda Pariz da Silva, de Anastácio, conquistou duas medalhas de ouro, sendo uma no ritmo clássico e uma no ritmo rápido, na categoria sub-6.

Maria Laura da Silva Damásio, de Anastácio, conquistou duas medalhas de ouro, sendo uma no ritmo clássico e uma no ritmo blitz, na categoria sub-12.

Joyce Pessoa Arruda, de Anastácio, conquistou três medalhas de prata, sendo uma no ritmo clássico, uma no ritmo blitz e uma no ritmo rápido, na categoria sub-12.

Éryco Augusto Pariz da Silva, de Anastácio, conquistou duas medalhas de bronze, sendo uma no ritmo clássico e uma no ritmo rápido, na categoria sub-12.