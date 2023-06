Mato Grosso do Sul conta com 5 representantes no Parapan de Jovens

Os jogos Parapan-Americanos de Jovens estão de volta depois de 6 anos. Participam da competição atletas de 12 a 20 anos com deficiência física, intelectual e visual. E este ano, o Brasil está levando quase 100 atletas para Bogotá, na Colômbia, onde os jogos serão realizados.Marcada inicialmente para 2021, a competição foi adiada por conta da pandemia, e começa nesta sexta-feira. A última edição foi em 2017 e contou com atletas que mais tarde foram campeões paralímpicos, como a halterofilista Mariana D’Andrea e o atleta de goalball Emerson Ernesto.

Este ano, a delegação brasileira conta com 96 atletas para disputar as modalidades de basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, futebol de cegos, futebol de paralisados cerebrais (PC), goalball, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Na lista, estão 5 representantes de Mato Grosso do Sul. Anne Talitha Silva é técnica de judô desde 2007. Apesar da bagagem internacional, com participação em campeonato mundial, esse é o primeiro Parapan como técnica e ela está confiante para os jogos.

“Eu estou com grandes expectativas nesses jogos. Nós estamos indo com cinco atletas muito bem preparados para representar o Brasil. Dentro desses cinco atletas, três do Mato Grosso do Sul - de Campo Grande, e estão muito bem treinados, em grande forma física, e vamos em busca do ouro com certeza.”, afirma a técnica.

Uma das atletas citadas por Anne é Hellen Cordeiro Machado. Hellen começou no judô aos 15 anos. Esse mês, ela faz 20 e já treina com a seleção de base paralímpica desde o ano passado. A judoca fez sua estreia internacional no Campeonato Mundial de 2022, em Baku, no Azerbaijão. Lá, conquistou a medalha de prata por equipes. A expectativa é voltar de Bogotá com mais uma medalha no peito.

“Eu estou bem ansiosa, mas bem confiante. Eu acho que a gente treinou muito e que todos que vão têm chance. Tenho certeza que a gente vai voltar com medalha. Espero que seja de ouro.”, diz Hellen.

Caçula entre os Sul-mato-grossenses, Gabriel Ferreira Rodrigues tem 15 anos e começou cedo no judô, por incentivo de Anne Talitha. Ele fará sua estreia na seleção brasileira no Parapan. “Eu comecei no judô em 2017, quando eu tinha 9 anos, depois que eu perdi a visão, em decorrência de um glaucoma. E aí, a Sensei Talitha me convidou pra conhecer o judô, e eu gostei. Me interessei bastante, continuei, né. E agora eu estou na seleção de base do judô. É a primeira vez que eu vou representar a seleção em uma competição. Minha expectativa é que o Brasil seja bem representado. Acho que a gente tá indo com os atletas bem preparados. Estou bem confiante.”, conta.

Junto com Gabriel, Hellen e Anne Talitha, fazem parte da delegação a também judoca Kelly Kethyllin e Gustavo Henrique no futebol PC. Os jogos vão até o dia 12, e por aqui ficamos na torcida pelos nossos representantes.