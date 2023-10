Mato Grosso do Sul dá passo importante na transição para matriz energética mais limpa

Mato Grosso do Sul deu um passo importante na transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável, com a conversão do primeiro caminhão pesado para GNV (Gás Natural Veicular). A iniciativa, realizada pela MSGÁS, empresa responsável pela distribuição de gás natural no estado, marca o início do suprimento de combustível menos poluente ao transporte rodoviário de cargas sul-mato-grossense.

A conversão do caminhão pesado para GNV é uma iniciativa pioneira no Brasil. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado a realizar essa operação em larga escala.

O gerente comercial da MSGÁS, Jason Willians da Silva, explica a iniciativa. "Estamos incentivando a conversão dos veículos pesados para o GNV, que é importante na questão financeira, mas principalmente para a meta do governo de ser verde e sustentável. Um veículo movido a GNV emite 80% menos particulados do que um veículo a diesel", afirmou.

Jason Williams também apontou os benefícios do Gás Natural Veicular no transporte pesado. "A redução do dióxido de carbono, da emissão de gases poluentes, além do custo financeiro. O GNV comparado ao diesel traz uma economia e até uma autonomia maior", frisou o gerente comercial.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, comentou que a atuação da MS Gás no estado é fundamental para a transição para uma matriz energética mais limpa."A MS Gás tem uma atuação muito forte em Campo Grande e em Três Lagoas, onde nós temos a maior rede de distribuição. O impacto da transição do diesel para o GNV, tem um impacto significativo na matriz energética do estado", disse Jaime Verruck.

Para incentivar o uso de GNV, o estado vem oferecendo uma série de benefícios para os usuários, explica Jason Willians. "Houve 100% de isenção no IPVA, redução da alíquota do ICMS de 17% para 12%, isenção de taxas de vistoria e documentação cobradas pelo Detran e Inmetro, incluindo a anistia de multas e concessão de vale-combustível no valor de R$ 1 mil", apontou.

Grande parte dos usuários de GNV no estado são motoristas de aplicativo. De acordo com o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, cerca de 80% dos motoristas de aplicativo da capital utilizam GNV.

Um exemplo é o motorista Diego de Oliveira Rufino, que conta que já economizou bastante desde que colocou o GNV. "Eu utilizo o GNV há quatro anos, e já consegui comprar um carro com a economia utilizando o GNV", disse o motorista de aplicativo.