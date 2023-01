Mato Grosso do Sul deve obter safra recorde em 2023

Uma safra recorde de soja se aproxima em Mato Grosso do Sul. Se depender do clima favorável e da expansão de área, o estado poderá colher neste ano mais de 13 milhões de toneladas da oleaginosa, segundo estimativas da assistência técnica. Isso representaria um novo recorde em produção estadual, e uma safra quase 50% superior em relação ao ano passado.

Em área plantada, o acréscimo foi de 2,5% totalizando 3,842 milhões de hectares, segundo dados catalogados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), projeto implantado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação (Semadesc).

De acordo com os dados da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) e do Siga MS, a produção de soja no estado deve alcançar 12,7 milhões de toneladas, aumento de produção é de 41,7%, em cima da safra passada, que registrou quebra devido ao comportamento climático. Já a Conab é ainda mais otimista e prevê safra de 13,3 milhões neste ano agrícola.

(Com informações da Semadesc)