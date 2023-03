Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais sofreu por desastres naturais na última década

De acordo com estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Mato Grosso do Sul teve um prejuízo R$ 21,929 bilhões em desastres em geral, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2023, sendo o sétimo Estado mais prejudicado por desastres.

Em nível nacional, os desastres causaram um prejuízo de R$ 401,3 bilhões nesse mesmo período, enquanto a União destinou apenas R$ 4,9 bilhões para ações de gestão de riscos de desastres.

Seca e chuva são responsáveis por 68% dos desastres nos municípios. Campo Grande lidera o ranking nacional de decretos decorrentes a chuva, com 132, e é seguido por mais quatro municípios do estado. Os prejuízos causados pela chuva somam R$ 5 bilhões no estado.

11.203 pessoas ficaram desalojadas aqui no Mato Grosso do Sul por conta das intempéries naturais. Pessoa desalojada é aquela que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo Estado.

Mesmo sendo o sétimo Estado mais atingido por desastres naturais na última década, a União destinou apenas R$ 96.499.210, para ações de defesa civil no MS. O 9º menor valor repassado do país.