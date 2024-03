Mato Grosso do Sul enfrenta calor intenso e possibilidade de chuvas moderadas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (20), segue a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece a ocorrência de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

O instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de tempestades para o leste do estado, com chuvas que podem chegar aos 50mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h.

"A massa de ar quente e seca está contribuindo para um aquecimento significativo durante o dia, elevando as temperaturas acima da média em praticamente todas as regiões do estado. Esta condição meteorológica pode impactar a população e representar riscos à saúde", alerta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Por essa razão, é recomendado manter-se hidratado, umedecer os ambientes e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes e secos do dia.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 26°C e a máxima alcança os 35°C. Em Dourados, os termômetros iniciam com 38°C e podem atingir 38°C ao longo do dia. Já em Iguatemi e Anaurilândia, localizadas nas regiões Cone-Sul e Leste, as mínimas oscilam em torno de 25°C, com máximas de 35°C e 36°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, as temperaturas em Paranaíba variam entre 25°C e 35°C, enquanto em Três Lagoas a mínima é de 27°C e a máxima de 37°C. No Norte, Camapuã e Coxim começam o dia com 25°C, alcançando máximas de 34°C e 35°C, respectivamente.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 29°C e máxima de 38°C, enquanto em Aquidauana a temperatura varia entre 27°C e 38°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho apresenta 29°C pela manhã e pode chegar a 40°C nos momentos mais quentes do dia.

*Com informações Cemtec e Inmet