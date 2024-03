Mato Grosso do Sul enfrenta onda de calor e baixa umidade do ar neste fim de semana

Para este sábado, a previsão é calor e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar deve oscilar entre 15% e 30%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de onda de calor para este fim de semana, abrangendo grande parte do estado. Por isso, é recomendável ingerir bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição direta ao sol nos períodos mais quentes e secos do dia.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 26°C, podendo atingir máxima de 37°C. Em Dourados, os termômetros começam marcando 23°C e podem chegar a 38°C ao longo do dia. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas de 24°C, com máximas respectivas de 35°C e 36°C. No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram mínima de 27°C, podendo alcançar máximas de 38°C e 39°C, respectivamente. Na região norte, as temperaturas variam entre 26°C e 39°C em Coxim.

Na região pantaneira, Corumbá tem previsão de 29°C pela manhã e 38°C à tarde, enquanto Aquidauana deve registrar mínima de 27°C e máxima de 40°C. No sudoeste do estado, Porto Murtinho inicia com 28°C e pode chegar a 39°C nos momentos mais quentes do dia.

*Com informações de Cemtec e Inmet