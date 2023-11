Mato Grosso do Sul inicia processo de concessão de terminal portuário em Porto Murtinho

Foi iniciado os estudos para a concessão do Terminal Portuário de Porto Murtinho. O projeto prevê a instalação, adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação do terminal, que será operado por um consórcio privado.

A concessão do terminal está condicionada à obtenção de licença de operação pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Os estudos a serem realizados pelo consórcio vencedor deverão ser entregues no prazo de 90 dias. Após a análise dos resultados, será iniciado o processo licitatório, que inclui fases de interação com a sociedade, como audiências públicas e consultas.

“A concessão irá valorizar o ativo estatal e potencializar o transporte de cargas na região. Diversificar o modal logístico estadual, ampliar a infraestrutura hidroviária, atrair mais investimentos privados e projetar o Estado nacionalmente”, avalia a secretária especial do EPE, Eliane Detoni.

Localização privilegiada

Porto Murtinho está localizado na região sudoeste do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. A cidade é banhada pelo rio Paraguai, que faz parte da hidrovia Paraguai-Paraná, uma das mais importantes vias de transporte da América do Sul.

A hidrovia Paraguai-Paraná tem um potencial de transporte de cargas ainda pouco explorado. Antes da pandemia, o Brasil utilizava apenas 10% desse potencial. No entanto, nos últimos anos, o transporte de cargas pela hidrovia vem crescendo significativamente.

Em 2023, 5,2 milhões de toneladas de mercadorias foram escoadas pela Hidrovia Paraguai-Paraná. Esse montante representa um crescimento de 60,88% em relação ao ano anterior.

*Com informações da Seilog