Mato Grosso do Sul marca presença na COP 28

Mato Grosso do Sul participa da Assembleia geral do Under Second Coalization, em Dubai nos Emirados Árabes, o grupo reúne governos regionais de todo o mundo em torno de soluções para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global.

O evento acontece junto a Convenção das Nações Unidas para mudanças climáticas, a COP 28

A under second coalizaton reúne estados que assumiram compromissos robustos quanto às mudanças climáticas. O grupo reúne ainda, cerca de 170 signatários, do Net Zero, o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera até 2050.

Segundo os organizadores da coalizão, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros governos a assinar o tratado. No Brasil 12 estados a aderiam ao acordo.

No evento foram discutidos os processos de adaptação e mitigação frente às mudanças climáticas e apresentadas e debatidas as ações necessárias em nível de governança para garantir o acesso aos fundos internacionais existentes para tingir as metas propostas.

No evento ainda foram discutidas formas de estabelecer o mecanismo de mudança e encontrar atores e parceiros que possam estar nesta cadeia e que atendam, ao mesmo tempo, o setor privado, e o setor público.

Conforme o Governo do Estado, o debate tem como principal ponto as mudanças de matriz energética, com a implantação de programas de fomento à produção e o uso de fontes de energia limpa e renovável.

*Com informações: Gov MS