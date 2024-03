Mato Grosso do Sul marca presença na ITB Berlim, a maior feira de turismo do mundo

Estamos na ITB Berlim, a maior feira de turismo do mundo, e Mato Grosso do Sul está representado por uma comitiva da hotelaria pantaneira e do trade de turismo de Bonito.

A ITB Berlim reúne representantes de destinos turísticos, hotéis, companhias aéreas e outras empresas do setor para apresentar suas ofertas e tendências globais. Além de ser uma plataforma para o turismo, a feira oferece uma oportunidade para explorar a gastronomia de diferentes países e culturas.

Dentro da feira, é possível encontrar uma variedade de estandes que oferecem degustações de pratos típicos de diversos países. Os visitantes têm a chance de experimentar sabores autênticos e conhecer a diversidade da culinária mundial.

Os expositores geralmente preparam pratos tradicionais que representam suas culturas e tradições gastronômicas. Por exemplo, no estande da Etiópia, é possível degustar o café do país servido na verdadeira cerimônia do café. Outras bebidas, como o Pisco Sour do Peru e a caipirinha do Brasil, também estão disponíveis. O estado do Ceará também está representado, oferecendo carne seca e baião de dois.

Além da gastronomia, a feira oferece danças típicas, traços folclóricos e pratos gourmet. Palestras, workshops e demonstrações gastronômicas, como a do Chef David Hertz, da Gastromotiva, enriquecem a experiência dos visitantes interessados na gastronomia e suas novidades.

A ITB Berlim é mais do que uma feira de turismo; é um lugar para explorar e desfrutar da diversidade cultural e gastronômica de todo o mundo. Uma oportunidade única para os amantes da gastronomia experimentarem pratos autênticos e descobrirem novos sabores enquanto exploram as tendências do turismo global.

Ouça a coluna CBN Viagem de Sabores, com Chef Paulo Machado para a CBN Campo Grande na íntegra: