Mato Grosso do Sul na COP28: evento discute até hoje (12) medidas de combate às mudanças climáticas

Segundo o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, é preciso pensar em quem financiará e quem terá a responsabilidade sobre a mudança de costumes e mudança energética no mundo. Observações sobre a COP28 que termina hoje (12), em Dubai.

Depois de mais um ano cheio de eventos climáticos extremos, os líderes mundiais discutem o combate às mudanças climáticas em uma grande conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023.

Será o 28º encontro da COP, evento anual onde governos discutem como limitar e preparar-se para futuras alterações climáticas. COP significa "Conferência das Partes", onde as "partes" são os países que assinaram o acordo climático original da ONU em 1992.

A comitiva do estado também participou do lançamento de uma uma plataforma de divulgação da produção sustentável em Mato Grosso do Sul. E falar em combate à poluição é falar em mudanças de comportamento. O petróleo, o gás natural e o carvão são combustíveis fósseis, cuja queima é uma das principais causas do aquecimento global. O uso desses combustíveis libera gases que intensificam o efeito estufa, responsável pelo aquecimento do planeta.

Espera-se que a COP28 ajude a manter vivo o objetivo de limitar o aumento da média de temperatura global a 1,5ºC. Esse limite, crucial para evitar os impactos mais prejudiciais do aquecimento global, foi acordado por quase 200 países em Paris em 2015.

*Com informações BBC Internacional