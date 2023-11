Mato Grosso do Sul registra aumento de casos e óbitos por Covid-19

Mato Grosso do Sul registrou um aumento de casos e óbitos por Covid-19 na última semana. Foram 995 novos casos confirmados, na última semana, o que representa um aumento de 110% em relação à semana anterior. Além disso, foram registradas sete mortes pela doença, o que também representa um aumento de 75%.

O mês de novembro é responsável por 10% dos casos de Covid-19 registrados no ano em Mato Grosso do Sul. Até o dia 27 deste mês, foram 3.012 casos confirmados. O estado não registrava mais de 400 casos em uma semana desde maio.

O infectologista Júlio Croda faz um alerta devido ao aumento de casos e óbitos. "Esse aumento é preocupante. O que não é comum são os óbitos devido a Covid-19. E as pessoas que estão morrendo da doença, são idosos com múltiplas comorbidades, e também pessoas que não receberam a dose da vacina bivalente, que garante uma proteção maior para as variantes da Ômicron".

Croda comenta que as pessoas do grupo de risco para Covid-19 devem verificar se a imunização está em dia. "Importante entender, principalmente para os idosos e imunossuprimidos, que a duração da proteção que vacina dá é em torno de seis a nove meses. Então se as pessoas tomaram no começo de 2023, é necessário uma dose de reforço para esse grupo de risco", afirmou o infectologista.