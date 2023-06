Mato Grosso do Sul registra céu aberto nesta terça-feira

A previsão do Cemtec para esta terça-feira (6) é de tempo estável, com dia ensolarado e variação de nebulosidade, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e rápida elevação durante o dia. Essa condição é favorável para formação de nevoeiro e neblina ao amanhecer, principalmente na região sul do Estado, ainda conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.

Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 26°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá mínima de 14°C e máxima de 24°C; Iguatemi, no Conesul, começa o dia com 14°C e atinge a máxima de 26°C. As cidades do Bolsão terão mínima de 14°C também e a máxima será de 27°C.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 21°C e a máxima de 29°C. No norte, a previsão é de mínima de 15°C e máxima de 30°C em Coxim; Camapuã terá mínima de 14°C e máxima de 27°C.

*Com informações Governo de MS