Mato Grosso do Sul registra mais duas novas mortes por covid na última semana

Mato Grosso do Sul registrou duas mortes e 395 casos confirmados de covid-19 na última semana. Os dados foram divulgados pela Secretária Estadual de Saúde (SES), nesta terça feira (23) na atualização do boletim epidemiológico da covid-19.

As mortes ocorreram em Aquidauana e Maracaju. Ambas eram idosas e tinham comorbidades. Campo Grande foi a cidade com maior número de casos na última semana, com 117 casos confirmados, seguido por Naviraí (91) e Dourados (57).

No ano, o estado soma 19.337 casos confirmados e 109 óbitos, com a taxa de mortalidade estando em 3,8 a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, 15 pessoas estão hospitalizadas devido a doença e 1.178 pessoas estão em isolamento domiciliar.