Mato Grosso do Sul registra o maior número de mortes por Covid-19 nos últimos quatro meses

Mato Grosso do Sul registrou oito óbitos por Covid-19 na nona semana epidemiológica. O maior número desde a primeira semana de dezembro de 2023, quando foi registrado nove mortes.

O boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (5) também registrou 641 novos casos notificados nos últimos sete dias.

Continue Lendo...

No ano, o estado já registrou 4.746 casos de Covid-19, além de 34 mortes pela doença. Os novos casos ocorreram em 63 cidades e Naviraí foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 79 novos casos. No ranking, o município é seguido por Chapadão do Sul (73), Dourados (70), Três Lagoas (53), Brasilândia (48), Santa Rita do Pardo (43) e Campo Grande (40).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os últimos óbitos registrados ocorreram em Paranaíba, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado e Bataguassu.

Além das oito mortes, o Boletim Epidemiológico traz mais dois óbitos, um ocorrido em Dourados em 2022 e outro em Três Lagoas em 2023. De acordo com a SES, é comum o relatório trazer mortes de alguns meses anteriores devido aos municípios demorarem para lançar os dados no sistema.