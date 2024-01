Mato Grosso do Sul registra queda de 10% nos crimes violentos

Mato Grosso do Sul registrou uma queda de 10% nos Crimes Violentos Intencionais (CVLI) em 2023, em comparação com os dados de 2022. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o estado contabilizou 500 crimes violentos no ano passado, contra 561 em 2022.

Nos últimos 10 anos, a queda é de 36%. Os crimes violentos intencionais englobam o Latrocínio (Roubo seguido de morte), Feminicídio, Homicídio doloso e Lesão corporal seguida de morte. O latrocínio foi o crime que mais caiu na última década, com uma redução de 89%.

Para o professor de Direito Penal Ruy Celso Florence , o crime em Mato Grosso do Sul é diferente do que em outros estados. "O crime de fronteira são de pessoas conhecidas, é briga entre traficantes, entre donos do tráfico. Então é diferente do latrocínio, sempre foi diferente. Desde quando vim pro estado em 85, pra 86, falávamos o seguinte, você não mexendo com a mulher dos outros, você não invadindo a terra alheia, você não teria perigo de sobreviver, ninguém ia te matar, porque não tínhamos roubo aqui, não tínhamos latrocínio aqui, né", comentou Ruy Celso.

No ano que foi registrado o menor número de crimes violentos intencionais em 10 anos, também foi registrado o maior número de mortes por intervenção de agente do estado, com 132 mortes. Para o professor de Direito Penal Fernando Nogueira, não há relação entre o aumento da letalidade policial e a redução de crimes violentos.

"Eu não consigo fazer essa conciliação de quanto mais mata mais gera a diminuição da criminalidade. A polícia que mais mata hoje no Brasil, pelo que me consta, é o estado da Bahia e São Paulo, e lá se mata mais e, assim mesmo, não diminui o número de crimes violentos. Então, essa ligação não fecha a ligação de você querer fazer o aumento da letalidade que gera diminuição da criminalidade. Ele pode até aumentar a criminalidade. Uma vez que haja revolta nos meios sociais onde o crime está instalado, as pessoas se revoltam e pode aumentar ainda o índice de criminalidade", frisou Nogueira

Fernando Nogueira aponta que a inteligência policial é um dos fatores para a diminuição dos crimes violentos no estado. "A Polícia Civil, por exemplo, tinha uma unidade de inteligência que era bem pequena. Tinha um homicídio, eles davam a localização, a gente mandava uma equipe sem farda, a equipe se envolvia na população porque quando a polícia chega ninguém fala, ninguém dá informação porque tem medo. Agora quando entra o agente se filtra ali e escuta, ele já vai saber até quem cometeu o crime, quem que é aquela pessoa que morreu, qual é a motivação e isso ajudava a gente a agilizar no esclarecimento do cometimento de crime. Então a gente tem um alto índice de esclarecimento de homicídio porque nós utilizamos essa inteligência policial na função de melhorar."

Dados da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) apontam que a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi a polícia com a maior taxa de inquéritos concluídos no Brasil em 2022, com 94,9%.