Mato Grosso do Sul sofre com incidência de mortes causadas por motoristas embriagados

Segundo levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, com base no Datasus, Mato Grosso do Sul foi o terceiro estado com mais internações por acidentes de trânsito atribuíveis ao álcool em 2021. A média é de 62,5 a cada 100 mil habitantes. No mesmo ano, a cada 100 mil habitantes, 7,8 morreram em virtude desses acidentes. É o quinto pior índice do país.

Na ultima semana, mais um jovem foi vítima da irresponsabilidade de quem combina o álcool com a direção. Veja mais detalhes na reportagem: