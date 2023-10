Mato Grosso do Sul tem a gasolina mais barata do Brasil

Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), traz o preço dos combustíveis da primeira semana de outubro. Mato Grosso do Sul tem a gasolina comum mais barata do Brasil.

O preço médio do litro do combustível no estado é de R$ 5,56, seguido pelo Piauí, com o mesmo valor. O preço da gasolina em Mato Grosso do Sul é 22% menor do que a média nacional, que é de R$ 6,95.

Não é só Mato Grosso do Sul que se destaca pelo preço da gasolina comum. Campo Grande também se destaca sendo a segunda Capital com a gasolina comum mais barata, como o preço de R$ 5,48.