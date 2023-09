Mato Grosso do Sul têm alta no setor de serviços no mês de julho

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na quinta-feira (14) a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente ao mês de julho.

O volume de serviços, em Mato Grosso do Sul, avançou 2,9% no índice com ajuste sazonal, se comparado ao mês anterior. Em relação a julho de 2022, houve alta de 5,2% no volume de serviços. O volume acumulado em doze meses foi de -1,3% e a variação acumulada no ano ficou em -0,6%.

O economista Aldo Barrigosse explicou o quê os números trazudem para a economia do estado. Acompanhe a explicação na íntegra durante o programa Jornal CBN Campo Grande: