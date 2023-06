Mato Grosso do Sul terá um representante no Mundial de Paris

Ouro nos 1500 e nos 5000 metros em Tóquio, recordista mundial dos 1500 metros, além de medalhas nos Parapans de Toronto e de Lima. Yeltsin Jacques é sinônimo de vitórias no esporte paralímpico. Yeltsin nasceu em Campo Grande com uma condição retiniana congênita, que limitava quase que por completo a visão, mas isso não o impediu de se tornar um atleta de alto nível.

Hoje, aos 31 anos de idade e consolidado no esporte, ele está convocado para o Mundial de Paris 2023. A competição antecede a Olimpíada e a Paralimpíada que serão realizadas também na capital francesa, em 2024. Yeltsin está confiante para a competição.

“O último grande evento em Paris antes dos Jogos Paralímpicos, que vai ser ano que vem, então a expectativa é a melhor possível. A expectativa é ir lá, trazer mais medalhas para a gente, mais medalhas para Campo Grande, mais medalhas para o Mato Grosso do Sul. A gente está muito bem treinado e as expectativas são as melhores possíveis. Quem sabe um novo recorde mundial, mais um recorde mundial na prova dos 1500, mais um recorde continental ou um recorde mundial na prova dos 5000 metros”, diz o atleta

Os jogos começam no dia 8 de julho e seguem até o dia 17, no Estádio Charlety, em Paris. Yeltsin vai competir nos 5000 e nos 1500 metros e conta com a torcida de todos para voltar ao Brasil com mais medalhas no peito. “Conto com a torcida de todos, torcida de todo Campo Grande, toda Mato Grosso do Sul, torcida de todos os ouvintes da Rádio CBN, aquele abraço, vamos que vamos, partiu Paris!”.