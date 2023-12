Semana começa com tempo instável e probabilidade de chuvas demoradas em Mato Grosso do Sul

A semana começa com tempo instável e probabilidade de chuva demoradas. Esta segunda-feira (4) pode ter tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, segundo prevê o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec, o motivo de tal instabilidade é o avanço de uma frente fria oceânica, combinada com o intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai formam a combinação que gera tal cenário.

Os dados do Cemtec apontam que os maiores acumulados de chuva nesta segunda-feira estão previstos para porção sul do Estado. Os termômetros devem variar entre 22°C e 31°C nas regiões sul, leste, norte e pantaneira, enquanto no Bolsão e sudoeste fica entre 22°C e 34°C. Já em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 29°C.

Continue Lendo...

*Com informações: Governo de MS