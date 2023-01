Matrícula para curso de manipulação de alimentos começa nesta quarta

Nesta quarta-feira (25) começam as inscrições para as primeiras turmas do curso de manipulação de alimentos do ano. As aulas, são oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária. O curso é requisito para funções ligadas a preparação e armazenagem de alimentos.

Serão duas turmas a cada mês, cada uma com um número limitados de 30 alunos. As aulas serão realizadas em duas datas diferentes, de acordo com o turno escolhido, e terão direito ao certificado aqueles que comparecerem a 100% das horas/aulas ministradas.

Quem optar por fazer aula no período matutino, terá que reservar a manhã dos dias 02 e 03 de fevereiro, uma quinta e sexta-feira. As aulas serão das 7h às 11h30 e acontecem no subsolo da coordenadoria, que fica na rua Antônio Maria Coelho, 76 – Vila Planalto.

Já aqueles alunos que se inscreverem para fazer a aula no período da tarde, deverão comparecer no local do curso das 13h às 17h30 dos dias 06 e 07 de fevereiro.

As inscrições podem ser feiras pelo site www.visaeduca.com. Em caso de mais dúvidas, o telefone 2020-2102 também está à disposição da população.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande