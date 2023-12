Matu Miranda se apresenta na cidade do natal nesta sábado

O participante do The Voice Brasil, Matu Miranda, vem à Capital para realizar um apresentação apresentação. O show, com banda completa, será o primeiro nesse formato, depois da sua participação no reality musical. A apresentação está marcada para esta sábado (16) , as 18h30, na Cidade do Natal, nos Altos da Avenida Afonso Pena, e tem entrada franca.

O repertório traz músicas de compositores da MPB aclamados pelo público como Djavan, Gilberto Gil, Almir Sater, entre outros, e composições próprias como “Pensavento”, que já faz sucesso nas plataformas digitais.

Em apresentação intimista, voz e violão, Matu se apresentou na semana passada, no Sesc Cultura, em Campo Grande, onde teve que fazer duas sessões do show para contemplar o público que lotou o local. Uma das músicas mais pedidas foi “Lambada de Serpente”, de Djavan, canção com a qual o músico venceu as audições às cegas do programa e fez com que os jurados Iza, Lulu Santos e Carlinhos Brown virassem suas cadeiras. Os artistas não pouparam elogios à nova voz da MPB. Todos teceram comentários sobre o grande talento do artista. “Fui arrebatada. Foi transcendental. Você conseguiu se comunicar com o meu coração, com a minha alma, sem a gente se conhecer. Isso é ser artista”, disse Iza, traduzindo o clima da apresentação.

Conhecido por ser um jovem artista a trilhar o caminho da MPB, suas canções também agregam influências do instrumental brasileiro, jazz, soul e pop, marcadas por um espírito itinerante que reflete seu estilo de vida nômade. Nascido em Campo Grande (MS), Matu M residiu em diversos estados do país, do Mato Grosso do Sul ao Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Também tem uma carreira marcada pelo reconhecimento e colaboração de grandes mestres da arte como Gilberto Gil, Lenine, Roberto Menescal, Margareth Menezes, Arismar do Espírito Santo, entre outros. Em 2021, compôs com Orlando Morais um verdadeiro hino que fala das belezas naturais de Mato Grosso do Sul.

