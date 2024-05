Mauro de Castro deixa legado na radiodifusão de MS

Faleceu nesta sexta-feira (31), em Campo Grande, aos 78 anos, o engenheiro de telecomunicações Mauro de Castro, conhecido como Coronel Mauro. Ele foi um dos pioneiros da telecomunicação e responsável pela transição de emissoras de rádio de AM para FM, em Mato Grosso do Sul.

"O coronel Mauro sempre dedicado e eficiente, tornou-se um grande amigo de todos nós. Afável, sincero, honesto, sempre nos cumulou com atenção. Infelizmente, foi alcançado por doença que o abalou. Entretanto, com muita força não se deixou abalar. Mesmo limitado, trabalhava com afinco, nunca esmoreceu. Muito nos ajudou nas demandas da Radiodifusão. Todos nós tributamos à ele as mais sentidas homenagens. Fará falta entre nós. Rogamos que o Pai Celestial o ampare na nova Morada", disse Rosário Congro, presidente do Grupo RCN.

A patente "coronel", incorporada à identidade de Mauro, vem do início de sua carreira, nas Forças Armadas. Engenheiro por formação, se dedicou ao setor de telecomunicação, contribuindo de forma significativa para a modernização da infraestrutura de radiodifusão no estado e no país.

No final da década de 90, Mauro de Castro fundou a empresa Plena - Engenharia, Planejamento e Projetos de Telecomunicações Ltda, responsável por várias iniciativas de transição de frequências, impactando positivamente centenas de radiodifusores.

A Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul, Midiacom MS, divulgou nota lamentando a perda do profissional. (Leia abaixo)

Mauro de Castro será velado das 8h às 10h30 deste sábado (1º), no Cemitério Parque de Campo Grande, localizado na Av. Senador Filinto Muller, 2.603, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Nota de Pesar da Midiacom-MS

A Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom MS) expressa seu profundo pesar pelo falecimento do engenheiro Mauro de Castro, ocorrido nesta sexta-feira, 31 de março, em Campo Grande, MS.

Mauro de Castro teve uma carreira notável, servindo inicialmente nas forças armadas como engenheiro de telecomunicações e, posteriormente, fundando a Plena - Engenharia, Planejamento e Projetos de Telecomunicações Ltda, em 17 de novembro de 1999. Sua liderança na Plena foi decisiva para centenas de radiodifusores, transformando substancialmente o cenário da radiodifusão em nosso estado.

Sua influência perdura nas ondas de rádio que hoje permeiam nosso estado com música, notícias e informações.

A Midiacom MS, juntamente com seus membros e diversas emissoras que se beneficiaram de seu trabalho, une-se aos familiares, amigos e colegas de Mauro de Castro neste momento de luto. Reconhecemos e celebramos sua vida e suas contribuições marcantes à nossa indústria.

Nosso mais sincero respeito e condolências à família de Mauro de Castro. Ele será sempre lembrado como um pioneiro, um mentor e um amigo.