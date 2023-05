Máximas em gradativa elevação em Mato Grosso do Sul

As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação em Mato Grosso do Sul neste sábado (13), chegando a 30°C. A previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Campo Grande deve registrar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No norte do estado, em Coxim, as temperaturas devem variar entre 16º e 30º C; em Corumbá, mínima de 17º e máxima de 26ºC.

No sudoeste, em Porto Murtinho, a mínima deve ser de 13º e a máxima de 27ºC. Em Dourados, a variação deve ser de 10º e 25º C, e em Três Lagoas a mínima deve ser de 13º e a máxima de 27ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), grande parte do Estado terá poucas nuvens durante todo o dia. Além disso, a umidade relativa estará entre 30% e 50%, com destaque nas regiões central e oeste do Estado.

* Com informações Governo de MS