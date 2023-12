MDB de olho na vice de Beto Pereira

O ex-governador André Puccinelli está em plena pré-campanha para Prefeitura de Campo Grande. O discurso dele é que vai levar o seu projeto até às urnas. Mas tudo pode passar de narrativa para elevar a motivação da militância e de seus fiéis eleitores.

André sabe das dificuldades estruturais para tocar campanha eleitoral em Campo Grande. O partido não tem mais recursos financeiros e se o ex-governador não conseguir construir estrutura para enfrentar adversários de partidos mais fortes, não afasta a hipótese de apoiar Beto Pereira.

A condição para este apoio é do MDB indicar o vice e a preferência é por um político ligado ao setor comunitário. Já pensando nisso, André teve uma conversa com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB) e com vereador Coringa (PSD).

Porém, eles terão que se filiar ao MDB na janela do início do ano. Coringa confirmou a conversa com André sobre a filiação e de ser vice de Beto Pereira. "André me chamou para conversar sobre vice do Beto. Mas ele quer que eu saio do PSD para se filiar ao MDB", disse.

E Coringa já estava pensando em deixar o PSD dos Trads. "Não tenho espaço no partido", queixou-se o vereador. Ele vê no MDB a melhor opção para execução do seu projeto político, mesmo não sendo indicado vice do Beto.

