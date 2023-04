MDB quer Rose Modesto no partido

As eleições municipais de 2024 têm gerado muita articulação nos bastidores políticos para definir estratégias político-partidárias. O MDB em Mato Grosso do Sul, por exemplo, definiu uma meta de eleger pelo menos 150 vereadores, sendo todos os 79 municípios priorizados para eleger pelo menos um vereador do partido.



Foi o que revelou nesta segunda-feira (17) o presidente do Diretório Regional do MDB-MS, deputado estadual Junior Mochi. Ele foi entrevistado durante o Jornal CBN Campo Grande e, em primeira mão, confirmou que a legenda convidou a ex-deputada federal Rose Modesto (União) para integrar o partido.

Rose seria um nome forte para compor a chapa do MDB na disputa pela prefeitura de Campo Grande. Assista à entrevista com Mochi abaixo, onde também foram tratados temas como a concessão da BR-163, a violência nas escolas e as propostas para desenvolvimento econômico da região norte do estado.