No Consultório CBN desta quarta-feira (31), o cirurgião vascular, Edgard Nasser, fala sobre o desenvolvimento da profissão no país e a necessidade de estudo e boa formação dos estudantes da área. Em segundo lugar no ranking de maior número de faculdades de medicina, o Brasil carece ainda de um atendimento médico mais humanitário e com maior dedicação ao paciente.

Confira a discussão completa: