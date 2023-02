Médico da Capital participa de projeto no Albert Einstein com metodologia inovadora

Uma das primeiras aulas deste ano no curso de Pós-MBA em Gestão de Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, trouxe uma metodologia de ensino inovadora desenvolvida na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Quando entraram na sala de aula, os alunos encontraram mesas e cadeiras organizadas de forma diferente do usual: em semicírculo, com quatro presenças de destaque no centro. Estava claro que não seria apenas uma aula explanativa.

À direita, estava João Paulo Bittencourt, coordenador da graduação em administração. No centro, os especialistas em gestão de saúde Leandro Vaz Figueira, diretor de cuidado integrado do Einstein e Luiz de Luca, professor do MBA.

Finalmente, à esquerda, encontrava-se Fabiano Cançado, gerente-médico na Santa Casa de Campo Grande e aluno do curso. Ele foi a figura central do primeiro Fishbowl do Einstein.

A Fishbowl foi inspirada nas cirurgias observadas por trás de paredes de vidros das faculdades de medicina. A ideia central é estimular a discussão ativa para resolver problemas complexos.

A disposição da sala é emblemática do Fishbowl, metodologia de ensino desenvolvida pelo Problem Based Learning Laboratory (PBL Lab) da Universidade Stanford (EUA), recém-incorporada pelo Einstein e até então inédita no Brasil.

“Além de disseminar conteúdo e experiência, a metodologia ativa proporciona uma discussão rica entre especialistas e participantes do curso, que vêm de diferentes regiões do país e trazem bagagens diversas”, comentou Bittencourt.

A EXPERIÊNCIA DO FISHBOWL

Com a metodologia Fishbowl, a aula é baseada em discussão ativa, com os participantes dispostos em círculo e debatendo os temas. Importante destacar que o Fishbowl adota o modelo 'opt-in', onde apenas quem deseja se inscreve para participar.

Fabiano Cançado, gerente-médico/Prontomed

Por iniciativa própria, Fabiano Cançado elaborou o projeto que revela seu atual grande desafio: gerenciar uma unidade privada em um hospital filantrópico.

“Agradeço o convite para expor nossas dificuldades na busca de melhoria contínua e da excelência no atendimento [...] Sei que é difícil resolver questões tão complexas em algumas horas, mas garanto que vim entusiasmado, desprovido de amarras e de peito aberto para tirar o máximo possível dos comentários de todos”, afirmou Cançado logo na abertura do encontro, revelando a importância da experiência e suas expectativas.

Com dados e indicadores detalhados, como taxa de ocupação e de mortalidade, média de permanência, números de leitos e de centros cirúrgicos, e informações sobre planos de saúde, Cançado começou apresentando a situação atual da instituição – e também os principais problemas envolvidos no equilíbrio entre unidades privadas e filantrópicas. Também relatou ações já realizadas em prol de melhorias, como mapeamento do inventário total, reconhecimento de colaboradores, marketing externo, capacitação e treinamento.

Sob a mediação de Bittencourt, Figueira e De Luca sabatinaram o aluno para se aprofundarem em pontos específicos e, na sequência, apresentaram ideias, perspectivas e pontos a serem desenvolvidos para que a unidade privada da Santa Casa de Campo Grande, Prontomed, opere de forma rentável.

Também foram figuras fundamentais no Fishbowl os outros alunos da turma, que tiveram espaço para questionar Cançado, apresentar as próprias experiências e também oferecer sugestões.

“É uma questão de perseverança, vontade e coragem porque não é fácil expor todos os seus problemas e ser submetido a tantas questões”, comentou o gerente-médico do Prontomed.

A próxima edição do Fishbowl está prevista para este mês de fevereiro e, nos próximos meses, o debate e as sugestões em torno do problema de Fabiano Cançado devem dar origem a um projeto que ele apresentará à Santa Casa de Campo Grande.

“A experiência de alta performance do Einstein já é diferenciada, especialmente para nós que somos do interior do país e o temos como referência. Participar de uma experiência como a do Fishbowl, com tantos profissionais qualificados de todo o Brasil, agrega mais ainda e facilita o aprendizado”, concluiu.

