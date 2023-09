Médico destaca cuidados com a saúde para período da intensa onda de calor

Conforme o centro de monitoramento do tempo e clima (Cemtec), todo o estado e o resto do país passará por situações climáticas extramente complicadas. Este pode ser o período de temperatura mais alta do ano.

O médico, dr. Alexandre Moretti de Lima, alerta que este cenário aumenta a propagação de doenças virais, como a rinite,sinusite e até mesmo pneumonia.

Pode ocorrer, também, casos de insolação, queimaduras solares e desidratação, especialmente da pele. A perda de líquidos e eletrólitos pode levar a arritmias cardíacas, alterações no funcionamento do coração e, em casos graves, até mesmo à morte.

Continue Lendo...

As recomendações sugeridas é ingestão abundante de líquidos e evitar a exposição ao sol durante os horários mais quentes e secos do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evitar excessos será sinônimo de precaução, como não exagerar em ambientes de calor ou frio. Será necessário buscar sombras, manter-se hidratado, usar roupas leves e permanecer em ambientes frescos e bem ventilados.

Manter os ambientes úmidos com umidificadores de ar ou recipientes com água. Evitar banhos prolongados e muito quentes, pois isso pode contribuir para o ressecamento e desidratação da pele.

A defesa civil já emitiu alerta com 5° C acima da média por período de três a cinco dias e para evitar atividades físicas no sol.

Toda essa ação que ocorre, é resultado de um bloqueio atmosférico combinado com o fenômeno natural El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico Equatorial, criando condições propícias para uma intensa onda de calor.