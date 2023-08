Médico encontrado sem vida, em Dourados, tem causa da morte revelada

Conforme a autópsia divulgada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, morreu asfixiado causada por estrangulamento. Havia lesões apenas no pescoço, sem qualquer lesão no resto do corpo.

Horas antes, polícia civil declarou ter descoberto indícios que Gabriel foi sozinho até a casa que alugou por temporada, local onde seu corpo foi achado. Os exames no corpo revelaram lesões apenas na região do pescoço, sem qualquer ferimento em outras partes. O médico residia em Dourados (Mato Grosso do Sul), e estava desaparecido há uma semana.

Conforme Erasmo, Foi encontrado na manhã de quinta-feira (3) e as investigações ainda estão sendo realizadas, sem qualquer possibilidade de descarte de outras hipóteses, além da intenção passional.

“Identificamos o corpo com sinal de putrefação. Estava morto há alguns dias e, com apoio da perícia, encontramos alguns vestígios que estão colaborando com a investigação. Encontramos a vítima a princípio amarrada e há algumas analises que ele não foi forçado. Temos algumas linhas de investigação, trabalhamos com a linha de homicidio passional com informações novas que chegaram a delegacia e também com elementos encontrados na cena do crime." Concluiu o delegado

A polícia não divulgou detalhes das investigações para não atrapalhar as buscas pelo assassino ou assassina de Gabriel. O velório será realizado neste sábado no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, onde mora a família do médico.