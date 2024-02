Medidas emergenciais reforçam segurança na Penitenciária Federal de Campo Grande

A Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública formalizou uma série de medidas emergenciais visando intensificar as rotinas de segurança nas cinco penitenciárias federais do país, incluindo a de Campo Grande. A decisão foi tomada como parte dos esforços contínuos para aprimorar as condições carcerárias e garantir a integridade dos detentos e agentes penitenciários, após a primeira fuga registrada da história do Sistema Penitenciário Federal.

As medidas incluem revistas diárias em celas, pátios e parlatórios, além de melhorias na iluminação interna e externa das unidades. O mapeamento de grades em espaços verticais, como dutos e tubulações, também está sendo realizado.

O sistema de videomonitoramento será qualificado e o efetivo de policiais penais nas cinco unidades será reforçado. As rondas externas também serão intensificadas para complementar a vigilância.

Inspeções prediais in loco verificarão as estruturas de segurança contra incêndios, instalações hidráulicas e elétricas, ventilação, refrigeração e estação de tratamento de esgoto. Laudos técnicos serão elaborados após as inspeções.

Realidade diferente de Mossoró

De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais de Mato Grosso do Sul (Sindppf), Renan Fonseca, A Penitenciária Federal de Campo Grande não apresenta falhas estruturais semelhantes à de Mossoró. "Apesar de ter um projeto mais antigo, existe mais uma laje, que garante uma maior segurança", afirmou.

Fonseca afirmou que câmeras da unidade de Campo Grande são digitais em HD, mais modernas que as de Mossoró, e em pleno funcionamento também.

No entanto, a falta de efetivo é a maior preocupação. "O efetivo da unidade aqui é feito somente por Policiais Penais Federais de carreira. No momento não existe nenhuma outra força nos dando suporte. Hoje não temos efetivo suficiente para cumprir a demanda. Por mais que tenha essa promessa do governo de chamar 80 policiais para serem distribuídos nas cinco penitenciárias, atualmente não temos policiais suficientes para cumprir com todos os procedimentos", enfatizou o presidente do Sindppf

Ouça a fala na íntegra do Presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais de MS

