Megaleilão de touros CFM abre temporada de vendas da safra 2021

Será realizado na próxima quinta-feira (03), o Megaleilão Nelore CFM. O evento presencial abre as vendas do ano com os melhores Touros CFM da safra 2021.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, gerente de pecuária CFM, Tamires de Miranda Neto destacou que os animais colocados à disposição dos produtores tem cerca de 2 anos de idade.

“No dia três, serão colocados à venda os 400 melhores touros da safra 2021, todos com exame andrológico prontos para trabalhar nesta estação de monta já no final do ano”.

Além dos animais que serão colocados à disposição em Campo Grande/MS; outros 100 Touros também serão leiloados na Megaloja da Fazenda Lageado, no dia 04 de agosto, em Aquidauana/MS.

Todos os touros ofertados durante o Megaleilão têm Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP ), exame andrológico e DEPs assistidas por genômica.

Segundo José Bento Ferraz, geneticista da CFM, professor da USP, explicou que os animais passaram por rigoroso processo de avaliação genética.

“Nós trabalhamos há 29 anos com a CFM e nós podemos garantir que a avaliação genética está entre as mais avançadas do mundo, por envolver o estado da arte, no que existe na avaliação de animais. Em bovinos de corte, nós já incluímos a genômica há muitos anos, com estudo com ciência e há quatro anos já introduzimos o estudo dos animais. A genômica traz uma contribuição de aumentar a acurácia, e a precisão, com o menor risco de escolher animais que não são tão bons como a gente achava que eram. Com a avaliação genética a gente não vende só o animal, a gente vende a perspectiva genética de produção que os filhos daquele animal tem”.

Os produtores poderão adquirir os lotes em 14 parcelas (2+2+10), com descontos progressivos nas baterias de touros .

As comissões de compra são decrescentes de acordo com o volume de touros adquiridos. E podem chegar a zero. O frete é grátis para qualquer quantidade de touros para os estados de SP, MS, MT, MG, GO e TO; Pontos de entrega nos estados do PA, MA e BA (Novo Progresso-PA, Redenção-PA, Santa Inês-MA, Correntina-BA e Feira de Santana-BA); Cargas fechadas de touros (16 ou 24 animais) em toda a malha rodoviária brasileira (exceto estados com restrição pelo status de aftosa).

Acompanhe a entrevista completa: