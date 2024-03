A partir desta sexta-feira (15), os contribuintes brasileiros que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30,6 mil, em 2023, devem declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Atenção redobrada para cerca de 43 milhões de pessoas em todo o país. A obrigação pode ser redobrada para uma parcela importante da economia nacional, os microempreendedores Individuais (MEI). Neste caso, pessoas que tiveram o faturamento acima do limite de rendimentos tributáveis obrigatórios, também precisam declarar na modalidade do Simples Nacional. Acompanhe a análise completa do colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia.