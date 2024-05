MEI tem até sexta-feira (31) para entregar declaração anual

Termina na sexta-feira (31), o prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física e também a declaração anual do microempreendedor individual (MEI).

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a conselheira suplente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul (CRC/MS) e coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista do Mato Grosso do Sul, Lizandra Menezes falou dos principais erros cometidos por quem deve apresentar os dados à Receita Federal. Segundo ela, a principal falha é a mistura de receitas dos contribuintes.

“É comum as pessoas misturarem o patrimônio. Pagar as despesas de casa com a conta da empresa. A falta de controle de faturamento é o principal erro”.

Devem apresentar a declaração pessoa física de modo geral o contribuinte que tiver rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90, e para o microempreendedor com faturamento até R$81 mil.

Entre as orientações a contadora frisou, que nesta reta final, caso o contribuinte não tenha todos os dados, envie o que tiver, dessa forma pelo menos evita a multa.

Fora do prazo o contribuinte pode ser multado em 2% por mês de atraso, até um máximo de 20% do total dos tributos declarados ou no mínimo R$ 50,00. A multa é gerada automaticamente depois do fim do prazo da declaração. Acompanhe a entrevista completa.