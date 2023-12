Meio ambiente, tecnologia e futuro: relembre as principais teses de Silvio Barros

No último Cidadania e Sustentabilidade do ano (sexta-feira, 29), Silvio Barros, fez uma breve retrospectiva do que aconteceu em 2023 na sociedade e no meio ambiente.

Silvio lembrou de enchentes que aconteceram em países localizados em regiões desérticas, como na Líbia e Dubai. Apresentou soluções contra a poluição e a degração do planeta.

Continue Lendo...

Comemorou o avanço na tecnologia, o uso da inteligência artificial e do progresso do metaverso, em países superdesenvolvidos e de olho no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, saudou o Nordeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará e Belo Horizonte. Além de salientar as cidades em que em que apresenta o programa, incluindo a CBN Campo Grande.

Confira a coluna na íntegra: