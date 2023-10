Menor taxa desde 2014, desemprego reduz no país e fica em 7,8% até agosto

A taxa de desocupação no trimestre encerrado em agosto de 2023 ficou em 7,8%. O dado foi divulgado na última sexta-feira (29) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia, no estado o trabalhador tem mais o que celebrar. Além da redução do desemprego o trabalhador ainda contabiliza um aumento no rendimento.

"Não só a população tem emprego, mas chamaram outras pessoas de fora. E o exemplo nós podemos ver pelo rendimento médio do trabalhador que subiu no estado de Mato Grosso do Sul para R$3.184. O setor onde há uma maior demanda é o setor de serviços".