Menos de 60% das crianças estão com a caderneta de vacinação em dia

Nesta terça-feira (17), Dia Nacional da Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) alerta que apenas cerca de 58% das crianças com menos de um ano de idade estejam com a caderneta de vacinação em dia na Capital.

Antes de completar um ano de vida, a criança deve receber oito vacinas diferentes que são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e faltando pouco mais de dois meses para o final do ano, nenhuma atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. O cenário é um retrato da realidade apresentada em todo o país desde 2016.

“Há alguns anos que temos percebido uma queda na cobertura vacinal em todas as faixas etárias, mas o que mais nos preocupa são as crianças menores, que ainda não têm seus sistemas imunológicos completamente formados e estão mais suscetíveis a essas doenças que são graves e podem até evoluir para o óbito”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Para a superintendente, um dos possíveis motivos para a queda na cobertura vacinal está justamente na redução do número de casos de doenças graves que são imunopreveníveis nos últimos anos. “O sarampo, por exemplo, era uma doença considerada extinta no país e retornou em 2018 justamente em decorrência da queda na cobertura vacinal”.

A doença pode ser evitada através da vacina tríplice viral, que foi foco de campanha em 2022, sendo uma das duas únicas que atingiram a meta de 95% estipulada pelo Ministério da Saúde. Neste ano, o mesmo imunizante é o que apresenta a maior cobertura, 70%, mas ainda é preocupação para as autoridades.

O Secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites, reforça que a vacina pentavalente é uma das que possui a menor cobertura até o momento neste ano, com apenas 52,29% das crianças com menos de um ano imunizadas. O imunobiológico protege contra difteria, tétano, hepatite B, haemophilus influenza tipo b e contra a coqueluche, doença que apresenta surto no Paraguai, inclusive com casos fatais.

Postos de Vacinação

Todas as vacinas oferecidas pelo SUS estão disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, as quais, em sua maioria, trabalham com horário estendido, permanecendo abertas no hor[ário de almoço, entre 11h e 13h.

A vacinação da criança possui um calendário fixo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que acontece conforme a idade do paciente, havendo aplicação de doses quase todos os meses até o primeiro aniversário do bebê.

Os imunizantes são ministrados em doses, e alguns deles devem ser reforçados com o passar do tempo, como é o caso da Vacina Inativada da Pólio (VIP), que é reforçada com mais uma dose, esta em gotas, aos 15 meses de idade.

Aos sábados e feriados, a vacinação também está disponível. Em esquema de plantão são pelo menos três unidades de saúde abertas entre 7h e 17h, também sem nenhum intervalo para o horário do almoço.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande