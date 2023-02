Mercado automotivo se agita no Brasil

No CBN Motors deste sábado (18), Paulo Cruz, Sheila Canto e Leandro Gameiro falam sobre os três lançamentos que agitaram o mercado nacional na última semana. A picape Ford F-250 vendeu 500 unidades em poucos minutos, mostrando o sucesso dessa grandalhona também no Brasil. A gigante chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou no Brasil seu SUV esportivo Haval H6 GT, já testado pelo trio no autódromo de Interlagos em São Paulo. E, por fim, Paulo Cruz fala do WV Polo Track que chega com a missão de ocpuar o lugar do veterano Gol, o campeão de vendas que foi aposentado no fim do ano passado.

