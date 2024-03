Mercado da soja em recuperação

O mercado da soja mostra sinais importantes de recuperação após a apresentação dos últimos levantamentos de safras pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e, nesta última terça-feira, no sexto levantamento da Conab.

No último dia 8, quando o USDA trouxe os números para safra global de grãos, com pequeno corte de um milhão de toneladas na produção brasileira, com elevação para 103 milhões de toneladas as exportações do país, somado a demanda chinesa, ampliada para 105 milhões de toneladas. Após os números a Bolsa de Chicago disparou. O mercado entendeu que os estoques globais de soja são menores do que o esperado.

Continue Lendo...

A Conab reduziu para 146,95 milhões de toneladas a estimativa de produção no Brasil, os estoques de passagem estão no mesmo novel da última safra e Chicago volta a disparar, os negócios fecharam a terça-feira próximos aos US$ 12 por bushel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, a CBOT vinha com ligeira correção, com realização de lucros. Contudo, a percepção do mercado é que a crise não pode ser tão profunda.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: