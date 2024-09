Mercado de carros segue aquecido no estado

As vendas de veículos seguem em alta no Brasil e em Mato Grosso do Sul. No mês de agosto, a Jeep alcançou a marca de um milhão de carros vendidos em todo o território nacional.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o gerente comercial da Enzo Jeep João Arinos, Marcelo de Satis falou do bom momento da marca no estado, das curiosidades e do perfil do consumidor que escolhe os modelos SUVs e Picapes em Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Sem dar detalhes da ação, Marcelo antecipou que no próximo dia 05 de setembro será realizado o evento ‘Jeep Nation’, em Campo Grande, um dia recheado de atividades. Acompanhe a entrevista.