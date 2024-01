Mercado de seminovos cresce no Brasil

Na coluna CBN Motors desta terça-feira (9), Paulo Cruz, comentou que o mercado de seminovos continua crescendo no Brasil, impulsionado pela alta dos preços dos carros novos e pela dificuldade de encontrar crédito para a compra de um veículo zero quilômetro.

No ano passado, foram vendidos 14,4 milhões de veículos seminovos no país, contra 4,1 milhões de carros novos. Isso representa um aumento de 26% no volume de vendas de seminovos e uma queda de 20% nas vendas de carros novos em relação a 2021.

Confira a coluna na íntegra: