Mercado de trabalho tem mais empregos formais e MEIs

Nesta segunda-feira (02), o colunista Eberson Terra fala sobre o aumento do núemro de pessoas com carteira assinada no país e o significado desse crescimento para o mercado de trabalho. De acordo com o consultor de empresas, o número de Microempreendedores Individuais (MEI) também cresceu neste ano.

Uma das explicações para o crescimento de ambos os índices é que empreendimentos foram uma alternativa para quem perdeu o emprego e foi prejudicado pela pandemia em 2020. Com isso, muitos vem mantendo seus negócios.

