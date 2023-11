Mercado do boi gordo segue estável em Mato Grosso do Sul

O mercado do boi gordo segue apresentando estabilidade nos negócios no decorrer da semana para o gado pronto no Mato Grosso do Sul e em todo o país. As movimentações mostram um cenário bastante constante para os preços praticados e escalas, com o setor industrial ponderando suas atuações para aquisições, frente a uma oferta que segue contida, impactada por custos de produção e também a estiagem em boa parte do Brasil.

No Mato Grosso do Sul a estabilidade tem sido a tônica das últimas semanas, sem apresentação de divergência em torno dos números pecuários. A escala de abate para o dia 7 de dezembro tinha valores na manhã desta quarta-feira, dia 22, em R$ 225,00 por arroba nas unidades do JBS, Naturafrig e Marfrig. Nas mesmas plantas as novilhas eram negociadas a R$ 215/@ e a vaca gorda em R$ 210,00. A média de dias garantidos de abate nas plantas industriais em MS é de 11 dias.

Enquanto a expectativa de maior consumo de carne bovina no Brasil aumenta, na medida que se aproxima a data de pagamento da primeira parcela do 13º salário, os embarques brasileiros de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada em 11 úteis dias de novembro totalizam o volume de 119,02 mil toneladas. A média diária permanece mais alta no comparativo com anos anteriores e alcança 10,82 mil toneladas/dia, supera facilmente a média de 2022. O valor médio da tonelada exportada segue em recuo de 12,30%, em US$ 4.582 mil/toneladas contra US$ 5.226 mil/tonelada do ano passado.