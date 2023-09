Mercado financeiro aguarda novas taxas de juros

A chamada "Super Quarta" é marcada pelo posicionamento de novas taxas de juros nos Estados Unidos e Brasil. O razoável, esperado pela maior parte dos economistas, é que o FED - Federal Reserve, mantenha a taxa nos EUA, hoje no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. A maior em 22 anos.

De acordo com o CME Group, controladora da Bolsa de Chicago, entre outras, a chance de manutenção das taxas no patamar atual são de 99%. As atenções devem ir para o comunicado pós reunião.

No Brasil há um entendimento de consenso que a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) vai encerrar com a confirmação de queda na taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual. Todavia, o tom do comunicado é a parte mais importante, para ver se mantem o ritmo de cortes ou se acelera.

Os mercados têm precificado e tentado antecipar as movimentações nas taxas de juros. Outros elementos tendem a pressionar as decisões das autoridades monetárias nos dois países. O patamar de negócios com petróleo é um deles, a intensificação de temores com a inflação e seus reflexos na economia global.

A China também é componente relevante na equação, apesar de as novas medidas para impulsionar a economia, o desafio segue grande, por conta do setor da construção civil chinesa e a queda no ritmo de crescimento.

As decisões dos bancos centrais trazem impacto inicial imediato no câmbio de moedas. O dólar tende a recuar em curto espaço de tempo, refletindo principalmente alguma migração de capital do Brasil para outras economias.

Nos EUA, se a taxa for mantida, não devemos ver mudança na postura de fundos de investimento retirando capital do mercado de derivativos agrícolas para o financeiro.

Os resultados dos dois cenários pode pressionar no Brasil a moeda norte-americana, que forma o preços de diversos produtos como soja, milho e café. em um primeiro momento.

Na manhã desta "Super Quarta-feira" o Dólar Index (dólar comparado as principais moedas do mundo) recuava 0,30%. O movimento era acompanhado no Brasil com a moeda norte-americana perdendo 0,47% frente ao Real, cotada a R$ 4,849 (às 10h25 local).