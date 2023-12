O ano vai chegando ao fim e quem trabalha com avaliação do mercado futuro, encerra 2023 com boas expectativas para 2024. O momento positivo é reforçado pelo otimismo no corte de juros antes do que se pensava nos Estados Unidos. Além disso, no Brasil o dólar segue caindo sendo comercializado abaixo dos R$5. Acompanhe a análise completa de João Soares.

